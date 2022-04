Iniciativa Liberal pede o fim "imediato" do uso da máscara nas escolas da Região

A Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira, através de comunicado, veio, esta tarde, solicitar o fim do uso obrigatório de máscara nas escolas da Região, pois considera que o desenvolvimento das crianças foi muito prejudicado durante a pandemia, “com atrasos cognitivos e de aquisição de linguagem, que é urgente recuperar”.

O Governo da República decidiu, e o Presidente da República promulgou de imediato, o fim do uso das máscaras. Isto significa que desde o fim-de-semana está o país livre de máscaras em espaços fechados e, claro, nas salas de aula das escolas. Todo o país? Não. No meio do Atlântico há uma ilha governada por irredutíveis “achistas” onde o uso da máscara continua obrigatório até meados de Maio. As máscaras continuarão a ser obrigatórias em locais frequentados por pessoas portadoras de vulnerabilidades (lares e estabelecimentos de saúde, por exemplo) e locais com elevada intensidade de utilização e de difícil circulação de ar, como, por exemplo, os transportes públicos colectivos.

O partido lembra que nos bares e nas discotecas o uso da máscara já não é obrigatório, mas que, no entanto, o Governo Regional "quer obrigar as nossas crianças a continuar a usar máscara até meados do mês de Maio" e, por isso, considera que é "uma perversidade, uma prepotência".