Navio Ocean Viking resgata mais 131 migrantes no Mediterrâneo

O Ocean Viking, navio de socorro marítimo da organização SOS Méditerranée, resgatou 131 pessoas que tentavam chegar à Europa entre a noite de terça-feira e hoje, elevando para 295 o número total de migrantes a bordo.

Na noite de terça-feira, 72 pessoas que estavam num barco pneumático foram resgatadas quando enfrentavam ondas de três metros e " sem coletes salva-vidas", explicou a organização não-governamental (ONG), sediada em Marselha, no sudeste de França.

"Todos os sobreviventes estavam exaustos" e um homem "desmaiou durante a retirada", segundo a SOS Méditerranée, que freta o Ocean Viking em parceria com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

Hoje, o Ocean Viking resgatou de outro barco pneumático "59 pessoas em perigo iminente de morte", declarou a ONG.

No domingo e na segunda-feira, o navio humanitário já havia realizado dois resgates, salvando 70 e 94 migrantes, respetivamente.

No momento, a bordo do Ocean Viking estão 295 migrantes, incluindo 132 menores desacompanhados.

"O mais novo dos sobreviventes é um bebé de apenas um ano", sublinhou a ONG.

O Mediterrâneo central é a rota de migração mais perigosa do mundo, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A agência da ONU estima que pelo menos 24.000 pessoas morreram ou desapareceram desde 2014 no Mediterrâneo central, incluindo 2.048 no ano passado.