Férias nas Ilhas do Mediterrâneo

O Mar Mediterrâneo é uma arca de tesouro e as suas joias mais preciosas são as suas ilhas. Entra a história, arte, cultura e natureza deslumbrante, existe sempre algo para todos os gostos.

Aproveite as nossas sugestões e parta à descoberta destas ilhas encantadas…

À Descoberta de Malta – desde 875€ por pessoa

Partidas de Abril a Outubro – 6 noites

Serviços incluídos: passagem aérea Lisboa/Malta/Lisboa em classe económica (Lufthansa cl. T) com bagagem de porão, 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço, visitas com guias locais em língua espanhola, 3 refeições, transfers de chegada e saída, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro de viagem.

À Descoberta do Chipre – desde 1 150€ por pessoa

Partidas de Junho a Outubro – 7 noites

Serviços incluídos: passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica (Lufthansa cl. S) com bagagem de porão, 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço, visitas com guias locais em língua espanhola, transfers de chegada e saída, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro de viagem.

Praias da Sardenha – desde 1 445€

Partidas de Junho a Setembro – 6 noites

Serviços incluídos: passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica (Lufthansa cl. W) com bagagem de porão, 6 noites em regime de alojamento e meia-pensão no T-Hotel Cagliari**** ou similar, transfers de chegada e saída e de/para as praias, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro de viagem.

Sicília Secreta – desde 1 485€

Partidas de Junho a Setembro – 7 noites

Serviços incluídos: passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica (Lufthansa cl. W) com bagagem de porão, transfers de chegada e saída, 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço, visitas de Palermo e Vale dos Templos com guias locais de língua espanhola, excursões a Favignana, Castelbuono e Cefalu com acompanhamento em língua espanhola, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro de viagem.

Sicília e Malta – desde 2 275€

Partidas de Abril a Outubro – 10 noites

Serviços incluídos: passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica (Tap cl. E) com bagagem de porão, transfers de chegada e saída, 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço, circuito na Sicília com guia acompanhante em língua espanhola, visitas em Malta com guias locais em língua espanhola, 8 refeições, bebidas às refeições na Sicília (¼ vinho ou refrigerante + ½ água), entradas nos monumentos, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro de viagem.

Nos valore acima não estão incluídos o voo de/para Funchal, despesas de reserva, bagageiros nos hotéis, custo da barca na Gruta Azul (À Descoberta de Malta), bebidas às refeições, bebidas às refeições em Malta (circuito Sicília e Malta), taxas municipais, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]