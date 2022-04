Resgate de tripulante a bordo da embarcação ‘Mestre Afonso’

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com o SANAS Madeira, coordenou esta tarde, dia 24 de Abril de 2022, um resgate médico de um tripulante de 46 anos, de nacionalidade portuguesa, que se encontrava a bordo da embarcação de pesca “Mestre Afonso”, a navegar a 10 milhas náuticas (cerca de 16 quilómetros) a norte da localidade de Ponta Delgada, na Ilha da Madeira, conforme o DIÁRIO já havia avançado em primeira mão.

Por volta das 17h05, o MRSC Funchal recebeu o alerta dado pelo mestre da embarcação para a necessidade de resgate de um tripulante, com um pequeno corte na cabeça, na sequência de uma queda a bordo. De imediato, foi empenhada uma embarcação do SANAS, com elementos da Capitania do Porto do Funchal.

O tripulante foi transportado para Porto Moniz, pelas 18h45, onde era aguardado por agentes da Polícia Marítima do Comando Local do Funchal e por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, sendo encaminhado, posteriormente, para uma unidade hospitalar.