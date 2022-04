Pressão do JPP no sector da banana faz Governo recuar, diz Rafael Nunes

O vice-presidente do grupo parlamentar, Rafael Nunes, disse que "após a pressão feita pelo JPP ainda no início deste mês de Abril, o Governo Regional recuou na intenção de cortar no pagamento da banana biológica de conversão".

A denúncia feita pelo JPP, que acompanhava as reivindicações de vários produtores de banana levou a que a empresa pública GESBA assumisse esta justa compensação a todos os agricultores que se encontravam nesta situação". Rafael Nunes

Esta certeza foi dada pelo próprio Secretário Regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, na sessão plenária do dia 26 de Abril, deixando claro que a GESBA manterá o preço pago pela banana, nomeadamente, o preço da banana de conversão". Rafael Nunes

O JPP recordou que o sector primário "tem sido particularmente afectado nos últimos anos" e lembrou "as várias denúncias feitas, nomeadamente, na urgência em criar apoios directos ao sector da banana, que dadas as circunstâncias actuais se depararam com um enorme aumento dos preços dos factores de produção", o que, no seu entender, "dificulta, naturalmente, o retorno ao bananicultor".

"Esperamos que a tendência de retrocesso do Governo Regional se mantenha e que se reflicta na distribuição dos milhões de lucro da venda da banana, aumentando o pagamento do valor fixo por quilo de banana", sustentou.

Lembrou ainda que "foi anunciado em Março um aumento residual de 6 cêntimos por quilo de banana, mas, em Maio, o valor pago diminuirá 9 cêntimos" o que, na sua óptica, "se irá reflectir, na prática, numa diminuição do valor pago ao bananicultor de 3 cêntimos por quilo".

E concluiu: "O Governo 'deu com uma mão, tirando com outra', sendo que esta diminuição que se concretizará já nos próximos dias é completamente inadmissível e é fundamental que o Governo Regional tome medidas imediatas que permitam defender o sector".