Ponta do Sol apoia e valoriza o desporto

A Câmara Municipal da Ponta do Sol reforçou o apoio às entidades de âmbito desportivo do concelho com o objectivo de combater dificuldades resultantes da pandemia e fortalecer a actividade desportiva na Ponta do Sol.

“A prática de desporto é importante para o desenvolvimento do concelho. Traz saúde, ensina valores fundamentais como a entreajuda e contribui para o desenvolvimento de aptidões físicas e sociais nos nossos jovens”, disse o vice-presidente, Sidónio Pestana.

Este apoio visa apoiar as associações a desenvolverem o seu trabalho sem restrições na formação dos seus atletas e em regime de competição, assim como ajudar as diferentes associações na promoção de torneios e outras iniciativas desportivas, contribuindo para a dinamização social e económica do concelho.

“O trabalho desenvolvido pelas associações desportivas é de valorizar. As atividades ao ar livre combatem os efeitos de um estilo de vida sedentário centrado na vida urbana e põem à prova novos desafios, privilegiados com os espaços naturais do concelho. A par das atividades em locais fechados que oferecem conforto e qualidade desportiva”, afirma o vice-presidente Sidónio Pestana.

A grande aposta do município neste setor tem como foco o desenvolvimento do concelho, num esforço financeiro acrescido que se traduz em 3% do orçamento municipal.

Esta quinta-feira, o executivo camarário precedeu à assinatura do contrato-programa com a Associação de Desportos e Natureza da Ponta do Sol, no valor de 17 mil euros. Um apoio que irá contribuir para o bom desempenho das atividades desta instituição, que abrangem desafios desportivos distribuídos entre o mar e as montanhas da Ponta do Sol.