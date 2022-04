David Pestana lançou o primeiro livro de poesia na Ponta do Sol

Ontem, foi apresentado o primeiro livro de poesia, David Berenguer Pestana, intitulado “Os Traços de Cada linha” no Centro Cultural John dos Passos.

O jovem escritor madeirense, natural da Ponta do Sol, escreve, desde os 14 anos, na sua generalidade, poemas e prosas. Fruto da poesia que alimenta e faz, lançou, em fevereiro deste ano, o seu primeiro livro: "Os traços de cada linha". Um compêndio e seleção, no fundo, de alguns dos (muitos) poemas que compusera, com edição da Poesia Impossível.

A apresentação da obra esteve a cargo de Natália Bonito que teceu vários elogios ao autor pela coragem e ousadia de partilhar os poemas com o público.

"É bastante gratificante ver todas as pessoas aqui presentes, muitos dos rostos eu não conheço, o que me alegra mais porque me dá realmente a prova do que aqui estão reunidas as pessoas que confiaram não só no meu trabalho mas também tem este benefício da dúvida para arte e para a poesia," começou por dizer o autor.

David Pestana explicou que o livro nasce da paixão que descobriu aos 14 anos pela poesia e depois propagou e realçou que o principal objectivo "é dar ser ao acrescento à cultura, ser ao acrescento e uma mais valia à poesia".

O jovem poeta de 17 anos, fez questão de dar a conhecer a sua obra poética, declamando alguns poemas e também convidou o vasto público presente no auditório do Centro Cultural do John dos Passos para lerem em voz alta alguns dos poemas que constam no livro.

O repto lançado pelo jovem poeta foi bem aceite pelo público presente, onde pequenos e graúdos partilharam de forma voluntária a leitura de alguns poemas do livro de David Berenguer Pestana.

O evento foi organizado pela Associação Avesso e contou com a presença do responsável pelo Centro Cultural John dos Passos, Bernardo Vasconcelos em representação do secretário regional do Turismo e Cultura, da presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célio Pessegueiro, do presidente da Junta Freguesia da Ponta do Sol, João Campanário.