Ponta do Sol adquire nova viatura de recolha de resíduos

O Município da Ponta do Sol recebeu, esta tarde, um novo veículo de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), que terá como função a recolha seletiva. Um investimento na ordem dos 74.000 euros, que "aumentará a frota existente e proporcionará um melhor serviço aos munícipes". No local, estiveram presentes a presidente Célia Pessegueiro, o vice-presidente Sidónio Pestana e a vereadora Cláudia Canha.

“É mais uma nova viatura que vem reforçar a frota envelhecida existente. A autarquia tem vindo a investir nestas novas viaturas de recolha de resíduos de modo a melhorar o serviço prestado à comunidade e a torná-lo mais consistente e articulado.” referiu a presidente, Célia Pessegueiro.

Desde que foi iniciada, no ano passado, a remodelação nos serviços de recolha de resíduos, "verificou-se um aumento na quantidade de resíduos implicados na recolha seletiva. Este é um sinal de que a Ponta do Sol tem conseguido bons resultados na aposta feita no ambiente".

A aquisição desta nova viatura para recolha de resíduos recicláveis, conta com uma capacidade volumétrica de 8 m³, que permitirá aumentar a recolha seletiva e diminuir o lixo indiferenciado em todo o concelho da Ponta do Sol. De momento, o município conta com 7 veículos de recolha de resíduos.

"Além de estarmos a investir em novas viaturas, também estamos a adquirir outros equipamentos para procurar aumentar a recolha seletiva, como sejam uma estilhadora, contentores de resíduos sólidos urbanos e compostores”, conclui a presidente Célia Pessegueiro.

De referir ainda que após o município ter recebido a primeira viatura em março de 2021, esta é a segunda viatura adquirida com apoio do programa POSEUR.