Câmara de Ponta do Sol reforça apoio à cultura

A Câmara Municipal da Ponta do Sol reforçou os apoios às associações culturais com o objectivo de colmatar as dificuldades resultantes da pandemia e relançar a actividade cultural no município.

O executivo camarário precedeu, hoje, à assinatura do contracto-programa com a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Avesso, no valor de 14.000 euros para apoiar o normal funcionamento desta instituição.

A Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Avessotem por objectivo o desenvolvimento sociocultural dos associadados e da comunidade em geral, com incidência nas políticas de solidariedade e coesão social, promoção cultural, social, educativa, desportiva, ambiental e recreativa dos seus associados e das pessoas da comunidade em que se insere e que visem o desenvolvimento harmonioso e equitativo.

“A cultura pode ser um factor importante no desenvolvimento da Ponta do Sol e como tal, não pode ser vista como uma despesa, mas sim como um investimento”, disse Célia Pessegueiro, presidente da Câmara da Ponta do Sol.

A autarquia aumentou, este ano, a dotação orçamental para o movimento associativo. As verbas destinadas às associações representam 3% do orçamento municipal. Segundo a presidente, este aumento “é uma mostra clara da importância que damos a este sector para o desenvolvimento do nosso concelho".

O executivo camarário revelou estar "ciente" do papel que o sector da cultura representa na comunidade, sendo este um dos mais afectados pela pandemia.

Após uma diminuição das actividades culturais e desportivas nestes dois anos devido à pandemia, este apoio é "uma maneira de colmatar as dificuldades sentidas, de forma a dinamizar e promover mais eventos e atividades por parte das associações culturais e socioculturais da Ponta do Sol", refere o comunicado enviado à redacção.

“A cultura é um bem precioso que garante, enriquece e preserva o património do concelho. Dessa forma queremos continuar a ser um município gerador de talento e que valoriza o importante papel que a cultura assume no desenvolvimento e crescimento do concelho” conclui a presidente Célia Pessegueiro.