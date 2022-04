Empresa das águas afogada em processos judiciais é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Duas câmaras municipais, a direcção regional do Território e Ambiente e ainda empresas de construção exigem milhões de euros de indemnização à ARM. A entidade pública também contesta e mete acções legais que se arrastam no tempo. Para ler nas páginas 6 e 7.

Número 1 do Mundo estreia-se a bater recorde do MIUT’22. Norte-americano Jim Walmsey venceu a prova-rainha numa edição que a sua compatriota Courtney Dauwalter também somou novo triunfo no evento. O madeirense Luís Fernandes ficou no top 10 e foi o melhor atleta nacional. Saiba tudo nas páginas 20 e 21.

Marítimo garante manutenção. Verde-rubros empataram (2-2) ontem com os açorianos do Santa Clara, mas beneficiaram da derrota do Moreirense em Portimão. Para consultar nas páginas 14 e 15.

Governo Regional cria Agência de Inovação e Modernização. Um assunto que pode ficar a par na página 5.

Calema nas Festas de São Pedro em Câmara de Lobos. Saiba quando na página 33.

