Madeira representou quase 2% das viagens turísticas nacionais em 2021

No conjunto do ano de 2021, "as viagens realizadas pelos residentes em Portugal cresceram 21,6%1 e atingiram um total de 17,5 milhões (-28,4% face a 2019; -41,1% em 2020). As viagens nacionais aumentaram 20,2% e as viagens ao estrangeiro cresceram 48,8% (-22,7% e -67,4%, pela mesma ordem, face a 2019; -35,7% e -78,1%, respetivamente, em 2020)", informa hoje o Instituto Nacional de Estatística.

No que às viagens de e para as regiões (NUTS II), "a região Centro manteve-se como a principal região de destino das viagens realizadas em território nacional, concentrando 29,2% do total (-3,2 p.p. face a 2020), seguindo-se a região Norte (22,2% do total; +0,4 p.p.). O Algarve foi a região que mais preponderância ganhou face ao ano anterior (+1,4 p.p.; +3,0 p.p. em 2019), reforçando a 3.ª posição como principal destino das viagens nacionais (17,4%)".

Neste particular, a Madeira passou de uma representatividade de 1,3% para 1,9%. Uma pequena fatia do total nacional, mas que ainda assim foi superior à outra região insular, no caso, os Açores que passaram de 1,2% para 1,3%.