Programa nacional beneficia 32 crianças da Madeira com apoio na leitura

Cinco estabelecimentos de ensino da Madeira integram, pela primeira vez, este ano lectivo, o Programa AaZ – Ler Melhor, Saber Mais, um projecto da Iniciativa Educação.

Foi numa visita à Escola Básica do 1.ciclo/PE do Estreito de Câmara de Lobos, um dos estabelecimentos de ensino que integram o Programa, que Nuno Crato, presidente da Iniciativa Educação, pôde constatar os benefícios do conjunto de acções postas no terreno para as crianças da Região.

Antes de se inteirar do sucesso do programa na escola do Estreito, o ex-ministro da Educação assistiu a uma actividade realizada pelas 16 crianças dos 1.º e 2.º anos que têm beneficiado destes programa, com a declamação de um poema.

Quem também destacou o sucesso do programa foi João Lopes. Para o coordenador do Programa AaZ, “as coisas parecem estar a correr bastante bem”. Sobre o momento de intervenção, o também professor de Psicologia Aplicada referiu que a escolha dos dois primeiros anos do ensino básico prende-se com o facto de ser nessa altura que começam a notar-se as primeiras dificuldades na leitura e na aprendizagem. "Uma das traves mestras do projecto é apanhar miúdos que estão no inicio, que estão mesmo a começar a escolaridade e começam a falhar. Ou seja, nós não esperamos que eles falhem rotundamente porque depois as coisas tornam-se mais complicadas", salientou, frisando que os resultados "são animadores".

João Lopes deixou, também, algumas notas sobre os entraves que a pandemia trouxe à aprendizagem dos alunos, nomeadamente no que à leitura diz respeito, com os pais a terem um papel relevante no progresso das crianças nas diferentes valências do ensino/aprendizagem.

No âmbito deste programa, os alunos seleccionados pela professora titular da turma beneficiam de entre três a cinco sessões por semana no apoio à leitura, seguindo um guião previamente concebido para o efeito. Este é um programa que visa colmatar e ultrapassar falhas na aprendizagem inicial da leitura e escrita, evitando a desmotivação dos alunos e o seu distanciamento progressivo face aos colegas.