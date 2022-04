Nacional vence Farense

Em jogo a contar para a 31.ª jornada da II Liga o Nacional venceu esta tarde o Farense, por 3-2.

Com ambas as formações já fora das ‘contas da subida’ e a discutirem agora a melhor classificação final possível no campeonato, Nacional e Farense protagonizaram um bom jogo no Estádio da Madeira com os alvinegros a serem mais eficazes no capítulo da finalização.

O intervalo chegou com o empate a uma bola e com os algarvios a serem os primeiros a marcar, por intermédio de Mayambela ao minuto 32. Contudo e ainda a festejar o golo inaugural, os forasteiros viram Marco Matias a empatar para os da casa, num tento apontado ao 37.º minuto.

No segundo tempo o madeirense João Camacho virava o resultado a favor dos insular, com golo ao minuto 66, enquanto Dudu aumentava o marcador ao marcar ao 75.º minuto.

Já nos descontos (90+3) Robson ainda viria a reduzir para a equipa de Faro, mas já sem tempo para poder lutar pelo empate.

Um triunfo por 3-2, naquele que foi a penúltima partida dos madeirenses no seu reduto, esta temporada, e que mantem a equipa no sexto lugar da classificação.