“Excelente ocupação” turística na Páscoa não acontece por acaso

“Estou satisfeito e acho que toda a gente deve estar satisfeita”. A declaração do presidente do Governo Regional surge quando questionado sobre o Turismo na Páscoa, ao concluir que registou “excelente ocupação” tanto na Madeira como em Porto Santo. “Mas as coisas não acontecem por acaso”, ressalvou.

Lembrou o importante contributo dado com a recente entrada na operação de e para a Madeira da Ryanair, que só à sua conta tem “355 mil lugares disponíveis para a Madeira o que representa aumento de 22% da capacidade de oferta disponível”. Perante o significativo crescimento de oferta “precisamos agora é de continuar a promover o nosso destino”, diz Miguel Albuquerque.

Reparte o mérito com os empreendedores locais. “Isto é fruto do trabalho dos empresários e dos agentes de turismo e também do Governo, porque estamos todos a remar para o mesmo sítio”, assegura.

Reconhece que há também outro factor que favorece a emissão de turistas para o ocidente da Europa. “A conjuntura neste momento é favorável à Madeira por razões de desgraça dos outros”, referindo-se à guerra na Ucrânia, conflito que “faz que haja algum desvio do turismo [da Europa] para Oeste”.

Além do Turismo, Albuquerque também destaca a grande apetência que a Madeira continua a despertar na área do imobiliário “que possivelmente este ano vai ultrapassar os 620 milhões de euros”, antevê.