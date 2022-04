Recorde de carros enviados para a sucata em 2021

Bom dia!

Na notícia que faz a manchete desta terça-feira dizemos-lhe que, na Madeira, nunca houve tantos carros enviados para sucata como em 2021. No ano passado, foram abatidos quase dois mil veículos em fim de vida, o que representa uma média de cinco carros por dia.

Ocupando uma grande parte da macha gráfica da primeira temos uma foto com dois nadodores-salvadores no areal do Porto Santo, ilustrando a notícia que aponta que a melhor praia da Europa arrisca ficar sem esses profissionais este Verão, isto porque quase metade dos que foram novamente avaliados pelo ISN chumbou nos testes obrigatórios para a revalidação da certificação. Face a esta realidade, há o risco de haver menos águas vigiadas na Região, como as premiadas no Porto Santo.

Também na ‘Ilha Dourada’, a foto de uma máquina a escavar na areia remete para a notícia de que a Direcção Regional de Ambiente multa uma empresa por mexer em duna sem autorização. Ao DIÁRIO aquele organismo público disse que em causa estava a desobstrução de um armazém no tardoz da duna. Na semana passada, Miguel Brito já havia criticado as intervenções levadas a cabo na zona dunar.

Nos ‘Casos do Dia’, o destaque desta terça-feira vai para uma bomba junto ao carro na lista

de ameaças de morte. As autoridades estão a investigar suspeitas de ajustes de contas passionais contra professora, em São Vicente, situação que deixa a vizinhança em sobressalto.

Também em São Vicente, mas falando das muito concorridas festas de Agosto, o DIÁRIO revela que o DJ de topo mundial, Tujamo, vai actuar nas Festas de São Vicente.

