“O Rum Madeira é um produto singular e de qualidade regional, nacional e internacional”

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) promove, até domingo, a quarta edição do ‘Madeira Rum Festival’, na placa central da Avenida Arriaga.

Na abertura do evento, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou as qualidades do rum madeirense.

“Tem subido na cotação e tem-se afirmado como um produto singular e de qualidade no mercado regional, nacional e europeu”, afirmou, explicando as razões de ser um produto altamente valorizado e cotado nos mercados. “Deve-se, sobretudo, à forma como foi feita a promoção, aos métodos artesanais utilizados e à sua própria qualidade”, referiu.

O Chefe do Executivo sublinhou também a redução do imposto para 50% aplicado sobre o rum, aguardente e licores. “É um produto regional da Região ultraperiférica e embarca 11 mil famílias que produzem canas e fornecem para os respectivos engenhos”, elucidou, acrescentando que muitos destes engenhos evocam uma era industrial utilizando máquinas com cerca de 200 anos, como sudecede, por exemplo, no engenho do Porto da Cruz. “Isto significa também que o rum da Madeira está ligado à história da ilha, à produção da cana sacarina e até às características da nossa cultura. Portanto, tem um grande valor cultural que deve ser apreciado e valorizado”, frisou.

Por sua vez, Paula Jardim, presidente do IVBAM, afirmou que são "muitas" as expectativas para o regresso deste evento, que traz ao centro do Funchal milhares de pessoas e turistas. "Na última edição, em 2019, tivemos lotados e agora alargamos o espaço para recebermos ainda mais pessoas. Portanto, vão surgir ainda mais presenças do que aquelas que tivemos e isso já se verifica, porque nem à meia hora abrimos e o espaço já está bem composto", disse, concluindo que a aposta na promoção desta bebida vai permanecer tanto a nível nacional como internacional. "Começou, em 2017, com a realização da primeira edição deste evento e com o convite a entendidos a nível nacional. Mas também temos marcado a nossa presença em outros eventos, como sucedeu em Paris e, dentro do orçamento disponível, também vamos tentar estar presentes noutros eventos internacionais", explicou.