Música nos Museus com Mariana Camacho

Mariana Camacho vai actuar no Museu A Cidade de Açúcar, no dia 29 de Abril, no âmbito da iniciativa 'Música nos Museus' e Comemorações do Dia 25 de Abril da Câmara Municipal do Funchal.

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) visa, através destes projectos, dar a conhecer novos artistas, integrando na programação diferentes vertentes artísticas. Desta forma, o Município fomenta a valorização e divulgação dos agentes culturais, enfatizando o desenvolvimento cultural da cidade do Funchal.

O projecto 'Música nos Museus' incorpora um concerto por mês, durante todo o ano e combina a criactividade com a musicalidade dos artistas convidados.

O programa para assinalar o dia 25 de Abril foi definido com a: "preocupação de pluralismo e diversidade e uma particular atenção aos mais jovens, dando eco a uma preocupação do executivo de que as comemorações devem celebrar o passado, mas centrar-se sobretudo no futuro, procurando chegar às gerações mais jovens", informa nota enviada.

Com uma lotação máxima de 50 pessoas, os bilhetes terão um custo de 5 euros e podem ser adquiridos na bilheteira no Teatro Municipal Baltazar Dias ou no site da Ticketline.

"Mariana Camacho nasceu no Funchal em 1993, estudou piano, mas afirma-se particularmente como cantora. É apaixonada por explorar todas as formas possíveis de fazer música, desde que lhe tragam alegria e algo novo para aprender. A sua experiência eclética vai da música antiga à improvisação livre, da pop à World Music", refere o comunicado.