Fundação de Freitas distribuiu cabazes alimentares em Joanesburgo

A Fundação De Freitas, instituição de solidariedade social sem fins lucrativos, sediada na África do Sul, procedeu à entrega de cabazes alimentares a famílias com fracos recursos financeiros entregando um cesto embalado com alimentos não perecíveis, mas essenciais.

“Graças aos generosos doadores, a Páscoa foi melhor para alguns este ano e a expressão e a emoção nos rostos das pessoas foi emotiva e dá-nos força para continuar com o trabalho que fazemos”, explicou Jeanette de Freitas aplaudindo os actos de bondade que “torna o mundo num lugar melhor”.

“Tudo isso é possível graças aos doadores anónimos muito generosos da nossa comunidade”, destacou a responsável deixando claro “não fossem as contribuições, a compaixão, a bondade e abertura de coração dos doadores, que nunca nos decepcionaram, nada disto seria possível”, expressou a dirigente da instituição à qual tem Manny de Freitas o rosto mais visível da Fundação justamente por ser deputado no parlamento nacional sul-africano, eleito pela Aliança Democrática, partido que está na oposição.

“Devido às restrições da covid19, há uma necessidade mais do que nunca, à medida que mais e mais famílias lutam para superar as consequências do período de bloqueio da covid”, adianta a luso-descendente, filha de emigrantes madeirenses radicados em Joanesburgo.