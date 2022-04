Fundação Marítimo Centenário atribui bolsas de estudo

A Fundação Marítimo Centenário entregou hoje bolsas de estudo a vários alunos mais carenciados, dando seguimento a uma política de cariz social que alberga os propósitos da Fundação. Foram contemplados uma aluna do 3.º ciclo, um do ensino secundário, e a oito alunos do Ensino Superior.

Para além das Bolsas de Estudo, em cerimónia ocorrida na Tribuna Presidencial do Estádio do Marítimo, com a presença de Rui Fontes, presidente da Direcção da colectividade maritimista, a Fundação Marítimo Centenário distinguiu o aluno José Miguel Ferraz Garcia pelo trabalho “o que perspectivamos para o futuro. Efeitos da pandemia no desporto”, efectuado no ano lectivo 2020/21.