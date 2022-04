Memórias e histórias da emigração de São Roque do Faial apresentadas hoje, em livro

Foi apresentado o Livro “O regresso dos que nunca partiram - memórias e histórias da emigração de São Roque do Faial”, da autoria de Octávio Carmo e Odília, numa cerimónia que teve lugar na Casa do Povo daquela freguesia do norte da ilha.

O livro editado pela Casa do Povo de S. Roque do Faial, reúne fontes documentais, registos de petições de passaportes, entrevistas a especialistas, assim como relatos de vida dos emigrantes e seus descendentes. Este livro quer ser o "regresso" que não foi possível para tantos, que, embora tenham saído daqui, foram sempre inteiros no seu amor pela terra. Nunca partiram.

Por altura do lançamento, Rogério Gouveia, secretário regional das, em representação do Governo Regional fez questão de enaltecer não só a obra, como também as 'gentes' de São Roque do Faial e do concelho de Santana.

"Queria acima de tudo destacar o grande contributo cultural enriquecedor da cultura de São Roque do Faial, e de Santana e consequentemente da Madeira, particularmente, num tema que é transversal a todos, e bastante querido, que é a emigração. Todos nós temos alguém que emigrou.", começou por adiantar o governante.

"É sempre importante manter vivas, em obras e documentos, tais riqueza, como esta, para aqueles que depois de nós virá, conheça e saiba o que foi a freguesia de São Roque do Faial. Bem como saiba, acima de tudo manter viva a dinâmica da freguesia, do ponto de vista cultural e não só.", concluiu o secretário sem esquecer de elogiar todos aqueles que de uma forma ou de outra têm vindo a ter um papel importante na vida da freguesia, seja no passado e no presente, e que de sobremaneira serão peças importantes para as gerações vindouras.