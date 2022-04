Jackpot de 158 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

Nenhum apostador acertou na chave do sorteio do concurso 033/2022 desta noite do Euromilhões, pelo que para o próximo sorteio está reservado um jackpot acumulado de 158 milhões de euros.

Segundo informação avançada pela Santa Casa da Misericórdia, no sorteio de hoje houve três apostador, de fora de Portugal, que conseguiram o segundo prémio, no valor de 280.770,65 euros. Já com o terceiro prémio foram cinco os 'contemplados, também fora de Portugal e que irão amealhar um total de 39.372,43 euros cada um.

Recorde-se que a chave de hoje era formada pelos números 4, 25, 28, 34 e 45 e pelas estrelas 8 e 11.