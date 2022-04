Rebeldes houthis do Iémen acordaram libertar crianças-soldados

A Organização das Nações Unidas anunciou hoje que os rebeldes houthis do Iémen acordaram libertar as crianças soldados das suas fileiras, que lutaram, aos milhares, durante os sete anos de guerra civil no país.

Os houthis assinaram o que a ONU descreveu como um "plano de ação" para acabar e prevenir o recrutamento ou uso de crianças em conflitos armados, matando ou mutilando crianças e atacando escolas e hospitais.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que os rebeldes comprometeram-se a identificar as crianças que estão nas suas fileiras e a liberá-las dentro de seis meses.

O vice-ministro das Relações Exteriores dos houthis, Hussein al-Azey, e um representante da agência da ONU para a infância, Philippe Duamelle, assinaram o acordo perante os média, na capital do Iêmen, Sanaa. Os houthis chamaram-lhe um plano para proteger as crianças.

O governo internacionalmente reconhecido do Iêmen, que está a operar no no exílio, assumiu compromissos semelhantes em vários documentos assinados desde 2014, disse a ONU.

Virginia Gamba, a principal responsável da ONU para as crianças em zonas de guerra, considerou a ação dos houthis "um passo positivo e encorajador", mas salientou que "a parte mais difícil da jornada começa agora".

"O plano de ação deve ser totalmente implementado e levar a ações tangíveis para melhorar a proteção das crianças no Iêmen", afirmou Virginia Gamba, que falou, em Nova Iorque, como testemunha, o compromisso dos houthis, em comunicado.

A ONU estima que quase 3.500 crianças foram confirmadas como recrutadas e mobilizadas na guerra civil do Iêmen. No entanto, um alto oficial militar houthi disse à Associated Press, em 2018, que o grupo tinha 18.000 crianças soldados no seu exército até então, e ex-crianças soldados disseram à cooperativa de notícias que meninos, a partir dos 10 anos foram recrutados.

Na altura, um porta-voz militar houthi negou qualquer recrutamento sistemático de menores de 18 anos e disse que havia ordens para rejeitar crianças que tentassem alistar-se.

Mais de 10.200 crianças foram mortas ou mutiladas na guerra, diz a ONU. Não está claro quantos podem ter sido combatentes.

A guerra civil do Iêmen eclodiu em 2014, quando os houthis, apoiados pelo Irão, tomaram Sanaa e forçaram o governo ao exílio. Uma coligação, liderada pela Arábia Saudita, incluindo os Emirados Árabes Unidos, entrou na guerra no início de 2015 para tentar o regresso do Governo ao poder.

Monitores de guerra estimam que o conflito matou mais de 14.500 civis e 150.000 pessoas, quando incluídos os combatentes. Os combates também criaram uma das piores crises humanitárias do mundo.

Os dois lados em conflito chegaram a um acordo no início deste mês, a primeira trégua nacional em seis anos. O pacto de dois meses foi programado para começar durante o mês sagrado muçulmano do Ramadão e aumentou as esperanças de que fosse um impulso para a paz.

O presidente do Iêmen, Abed Rabbo Mansour Hadi, afastou-se na semana passada e disse que um novo conselho presidencial comandaria o governo exilado e lideraria as negociações com os houthis.

A Arábia Saudita e vários outros países saudaram a mudança de liderança, após anos de lutas internas entre fações anti-houthis. Um porta-voz houthi descartou o desenvolvimento, como uma decisão "ilegítima" tomada de longe.