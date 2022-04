MAMMA recebe tributo a Ella Fitzgerald a 28 de Abril

O Museu de Arte Moderna da Madeira (MAMMA), na Estrada Monumental, no Funchal, recebe, na próxima quinta-feira, 28 de Abril, às 19 horas, um concerto em memória da icónica cantora de jazz Ella Fitzgerald.

Este tributo será interpretado pelo 'Melro Preto Quartet', tendo Madalena Caldeira na voz, Décio Abreu na guitarra, Filipe Gouveia no Contrabaixo e Paulinho Gouveia na bateria.

O concerto terá a duração de uma hora.

Os bilhetes já estão disponíveis e custam 15 euros, podendo ser adquiridos no próprio museu, mediante reserva através do número 291 712 279 ou via e-mail ([email protected]).

As portas do museu abrem 30 minutos antes do concerto (18h30) e o programa inclui 'welcome drink' e visita guiada após o concerto.