Programa de emprego ‘eJovem’ em Santa Cruz

O Governo Regional (GR), através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), vai estar a promover, ao longo da semana, em todos os concelhos da Região, uma série de sessões de divulgação do mais recente programa de emprego do IEM, intitulado ‘Empreender Jovem – eJovem’.

Assim, amanhã, pelas 11 horas, no auditório da Casa do Povo de Santa Cruz, vai ocorrer uma visita a uma destas sessões de divulgação, já no seu últimos dia, que contará com a presença de cerca de 60 jovens.

Na ocasião, estará presente a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade que procederá a um balanço das sessões que decorreram ao longo desta semana em toda a R.A.M.

Como forma de promover o espírito empreendedor dos jovens em situação de desemprego, com idade compreendida entre os 18 e os 29 anos, o Governo Regional criou, em Março deste ano, um novo programa de emprego, o “Empreender Jovem – eJovem”, com o objectivo de proporcionar a estes jovens os conhecimentos e competências necessárias à concretização de um projeto de empreendedorismo viável.