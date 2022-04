Tenor Alberto Sousa e “Os barrocos” dão Concerto hoje na Calheta

A Calheta comemora hoje o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com visitas guiadas e um concerto de órgão e de flauta bisel com ´Os Barrocos`, na Igreja Matriz da Calheta, pelas 18 horas e conta com participação especial do tenor Alberto Sousa.

No concerto, os participantes poderão ouvir partes de oratório “Messias” de Georg Friedrich Handel, bem como outras peças de António Vivaldi, de Giuseppe Sammartini, Heirich Schutz e de Johann Sebastian Bach e onde poderão ouvir a voz do tenor Alberto Sousa em algumas peças do reportório.

O grupo “Os Barrocos” foi fundado em janeiro de 2022, no concelho da Calheta, constituído pelo organista Daniel Nel natural da África do Sul e pela flautista de bisel, Antje Uhlemann natural da Alemanha, mas ambos residem na Calheta. A origem do nome tem a ver com explicação etimológica da palavra “barroco” e simboliza uma pérola embutida nas rochas e que apresenta uma aparência irregular. “Os Barrocos” tentam encontrar pérolas de música, processar o seu som único e fazê-lo soar.

Também, para marcar este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, dedicado este ano ao património e ao clima, haverá visitas guiadas ao património da zona histórica da Vila da Calheta, uma que começa, às 14h30, para o público sénior junto ao Forno da Cal no Parque municipal da Calheta e outras às 17 horas para o público em geral e também para os turistas, visto que será realizada também em inglês.

Este conjunto de atividades são promovidas pelo Centro de Estudos, Educação, Cultural e Social da Calheta e conta com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, da Sociedade de Engenhos da Calheta e da Paróquia da Calheta.