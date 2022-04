Idosos visitam património do Centro Histórico da Vila da Calheta

Esta segunda-feira decorreu uma visita-guiada ao património do Centro Histórico da Vila Calheta com os idosos do concelho, para marcar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.

A visita foi orientada pela historiadora e professora Isabel Gouveia e teve início no Forno da Cal, passou pelo Parque Municipal da Calheta, edifício da actual Finanças da Calheta, Câmara Municipal, fontanário, Sociedade de Engenhos da Calheta e terminou na igreja Matriz da Vila da Calheta.

“A actividade visou sensibilizar os participantes para os diversos tipos de património e onde foi ressalvado a riqueza que o ‘Ouro branco’ trouxe à Calheta nos mais diversos tipos de património edificado,” referiu a historiadora Isabel Gouveia.

Este roteiro insere-se nas comemorações dos 520 anos de elevação a Vila da Calheta, no dia 1 de Julho de 1502, por carta régia do rei D. Manuel I, em virtude da importância desta localidade na produção e comercialização do açúcar (ouro branco).

A actividade foi promovida pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social da Calheta e contou com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, Sociedade de Engenhos da Calheta e da Paróquia da Calheta.