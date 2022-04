Madeirense Henrique Araújo constata que “neste momento ninguém respeita o Benfica”

O avançado madeirense Henrique Araújo, jogador do Benfica B, queixou-se que a sua equipa foi penalizada “por um erro de arbitragem” no jogo desta tarde, em que os encarnados foram derrotados por 1-2 frente ao Rio Ave, em Vila do Conde. O Benfica B jogou desde os 42 minutos com menos um jogador, devido à expulsão do defesa central Pedro Álvaro.

“É mais uma semana em que somos penalizados por um erro de arbitragem. Há duas jornadas tivemos um golo mal anulado contra o Mafra, dava o 2-2 e um ponto, na semana passada um penálti não assinalado contra o Estrela da Amadora. Hoje foi esta expulsão à liga portuguesa. Já estamos habituados. O problema é que vemos isto a acontecer na equipa A, na B, nos juniores. Neste momento ninguém respeita o Benfica e isso torna tudo muito difícil para quem está neste clube. Não nos deixaram ganhar e assim é impossível irmos atrás dos adversários na classificação”, afirmou Henrique Araújo na Sport TV e citado pelo jornal A Bola.

Nsta temporada, o avançado madeirense alinhou em 24 jogos e fez 14 golos na equipa B e um golo em cinco partidas pela equipa A do Benfica.