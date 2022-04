Benfica nas meias-finais da UEFA Youth League após golear Sporting em Alcochete

O Benfica goleou hoje o Sporting por 4-0 e qualificou-se para as meias-finais da UEFA Youth League de futebol, numa partida resolvida antes da primeira hora de jogo pela inspiração de Pedro Santos e Diego Moreira.

Na Academia Sporting, em Alcochete, os dois extremos 'encarnados' mostraram um entendimento perfeito e 'aniquilaram' as aspirações dos 'leões' com dois golos cada, tendo Pedro Santos 'faturado' aos 29 e 59 minutos, enquanto Diego Moreira acertou nas redes aos 57 e 89.

Após um início de jogo em que ambas as equipas denotavam maiores preocupações em não cometer erros, mas onde os visitantes, ainda assim, pisavam terrenos mais adiantados, Pedro Santos inaugurou o marcador aos 29 minutos, aparecendo solto ao segundo poste para dar o melhor seguimento a um cruzamento de Diego Moreira.

O Sporting, que tinha tido a primeira e única grande oportunidade da primeira parte num disparo de fora da grande área de Rodrigo Ribeiro (26 minutos), que passou a poucos centímetros da trave, entrou com mais intensidade na segunda parte, mas sem clarividência nos últimos metros.

Mais assertivo, o Benfica aumentou para 2-0 aos 57 minutos, quando Pedro Santos retribuiu a assistência de Diego Moreira e cruzou rasteiro, para a entrada vitoriosa do extremo esquerdo, numa espécie de grande penalidade em andamento.

O técnico dos leões, Filipe Pedro, tentou reagir e preparou as entradas de uma assentada de João Daniel, Lucas Dias e Youssef Chermiti, mas antes que pudesse operar as alterações viu Pedro Santos (59 minutos) travar as suas aspirações, novamente assistido por Diego Moreira.

Em menos de 10 minutos de absoluto pesadelo tudo se complicou ainda mais para os 'leões' quando Chico Lamba (64) viu o vermelho direto, após tentativa desesperada de travar uma jogada onde os 'suspeitos do costume', Pedro Santos e Diego Moreira, seguiam isolados para a baliza.

Na cobrança do livre, Pedro Santos fez a bola passar muito perto do poste, mas foi já fora das quatro linhas, substituído por Ricardo Marques, que viu Diego Moreira (89 minutos) a 'bisar' também e a consumar a goleada da equipa orientada por Luís Castro já quase em cima do apito final.

O Benfica segue, assim, para a 'final four' da UEFA Youth League, em Nyon, na Suíça, onde vai defrontar a Juventus, em 22 de abril, na tentativa de alcançar a sua quarta final na competição, depois de ter sido finalista vencido em três ocasiões, frente a FC Barcelona (2013/14), Salzburgo (2016/17) e Real Madrid (2019/20).

No mesmo dia e também naquela localidade suíça vai disputar-se a outra meia-final da competição, entre os espanhóis do Atlético de Madrid e os austríacos do Salzburgo, sendo que a final da competição está agendada para 25 de abril, igualmente em Nyon.