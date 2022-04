Salzburgo é o adversário do Benfica na final da UEFA Youth League

O Salzburgo vai defrontar o Benfica na final da UEFA Youth League de futebol, numa reedição da decisão de 2017, depois de hoje ter goleado por 5-0 o Atlético de Madrid, em jogo das meias-finais, em Nyon.

Roko Simic (15 e 28 minutos), Dijon Kameri (44), Tolgahan Sahin (67) e Oumar Diakité (89) assinaram a 'mão cheia' de golos da formação austríaca, que se qualificou pela segunda vez para a final da prova, na qual vai defrontar os 'encarnados', precisamente o adversário que bateu em 2016/17, na altura por 2-1.

Poucas horas antes, as jovens 'águias' tinham assegurado uma vaga na decisão, ao vencerem os italianos da Juventus por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após o empate 2-2 no final do tempo regulamentar, com Martim Neto (03 minutos) e Luís Semedo (10) a marcarem para os benfiquistas, antes de Ange Chibozo (51) e Riccardo Turricchia (73) igualarem para os transalpinos.

O Benfica chega pela quarta vez à final e ainda procura o primeiro título, depois das derrotas com Real Madrid (3-2), em 2019/20, Salzburgo (2-1), em 2016/17, e FC Barcelona (3-0), em 2013/14.

A final da oitava edição da UEFA Youth League está agendada para segunda-feira, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), em Nyon.