Filipe Sousa responde a Brício Araújo sobre suspensões do PDM

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, emitiu um comunicado para responder ao vereador da coligação PSD/CDS, Brício Araújo, que disse haver "erros graves em suspensões do PDM", conforme notícia publicada na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira.

Filipe Sousa começou por referir que "o vereador Brício Araújo teve acesso a uns documentos dos quais o restante órgão eleito, e em efectivo exercício de funções, ainda não foi notificado".

Acrescentou que "os ditos documentos são pareceres relativos a processos de suspensão do PDM, solicitados pela Câmara Municipal de Santa Cruz à Direcção Regional do Ordenamento do Território (DROT’e)".

Para o autarca, "além de tudo isto ser um exemplo do que não deve ocorrer no normal relacionamento institucional entre organismos públicos, é também mais uma prova de que neste regime de excepção que existe na Madeira, o Governo e os organismos por este tutelados são braços armados do combate político, com a agravante deste combate se fazer sem ética e sem vergonha".

"Mas, mais grave ainda, é o dito vereador Brício Araújo vir atirar acusações à Câmara e aos restantes eleitos como se estes tivessem cometido um crime, quando os pareceres que esgrime são a resposta a processos aprovados por unanimidade na autarquia, inclusive pelo agora sábio em matéria de ordenamento do território, de nome Brício Araújo", sustentou.

Disse ainda que Brício Araújo "pega em tudo isto e tenta fazer um facto político de processos perfeitamente naturais, lançando falsas acusações à assessoria jurídica da autarquia e deixando claro que defende interesses não do bem comum, mas dos seus clientes envolvidos nas zonas de intervenção do PDM".

E acrescentou: "Lança ainda a mentira de que não dialogamos com a DROT’e, ignorando que todos estes processos se fazem em diálogo permanente com o referido organismo".

Filipe Sousa referiu também que o vereador se esqueceu de referir que "estas suspensões do PDM pretendem corrigir a vergonha que foi e é o PDM feito pelas anteriores vereações PSD".

Quanto à revisão do PDM, disse que aguarda pela cartografia vetorial, "que é uma responsabilidade não dos municípios, mas sim do Governo de coligação PSD/CDS".

"Mas isto não interessa ao vereador sabichão Dr. Brício dizer", rematou.