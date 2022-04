Madeira não registou nenhuma morte covid-19 nas últimas 24 horas

A Região Autónoma da Madeira não registou esta terça-feira, 19 de Abril, nenhuma morte relacionada com a covid-19.

De acordo com o relatório disponibilizado pelo SESARAM, com os dados relativos a ontem, estavam internados, no total, 613 doentes nas unidades de saúde pública da Região, onde 61 são infectados com covid-19 (menos 7 do que na segunda-feira) na área polivalente de covid-19 e a unidade de cuidados intensivos não se encontra com nenhum doente.

