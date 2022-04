Vamos de férias até Canárias?

Vamos aproveitar mais uma promoção da Solférias Madeira e partir à descoberta deste destino abençoado com muito sol, boas praias, bons hotéis, muita animação nocturna e riqueza histórica e arquitetónica… O difícil vai ser escolher:

Gran Canária – 5 dias / 4 noites - desde 462€ por pessoa

Partidas diárias

O valor base inclui passagem aérea Funchal / Gran Canária / Funchal em voo Binter classe Q (sem bagagem de porão), 5 dias/4 noites de alojamento em regime Tudo Incluído, transporte entre aeroporto e hotel à chegada e partida com assistência local, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro Multiviagens Solférias Operador CC.

Fuerteventura – 8 dias / 7 noites - desde 581€ por pessoa

Partidas às Terças, Quintas e Domingos

Este valor base inclui passagem aérea Funchal / Fuerteventura (via Gran Canária) / Funchal em voo Binter classe X/O com bagagem de porão, transporte privado aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 8 dias/7 noites de alojamento no hotel Monte Del Mar y Esquinzo em regime Só Alojamento, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro Victoria Internacional Operador.

Tenerife – 8 dias / 7 noites - desde 693€ por pessoa

Partidas às Terças, Quintas e Domingos

Este valor base inclui passagem aérea Funchal / Tenerife (via Gran Canária) / Funchal em voo Binter classe E com bagagem de porão, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 8 dias/7 noites de alojamento no hotel Olé Tropical Tenerife em regime de alojamento e pequeno-almoço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro Victoria Internacional Operador.

Não estão incluídos no preço extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]