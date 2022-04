Cabe ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, fazer a intervenção final na sessão comemorativa do 25 de Abril.

“Saúdo a representação da comunidade ucraniana residente na Madeira, que aceitou o convite para estar, hoje, aqui presente, para comemorarmos juntos a Democracia e a Liberdade. A Democracia e a Liberdade, suspensas na Ucrânia, por uma guerra sem fim, que mata, destrói e corrói uma cultura, um povo, uma Nação”, começou por dizer.

“Esta é a também a vossa Casa. Contam com a nossa solidariedade; contam com o nosso apoio; contam com a nossa luta para libertar o vosso país do invasor e para restaurar a vossa soberania!”, continuou o presidente da ALM, considerando que o povo ucraniano tem dado uma importante lição ao Mundo.

“Sentimos orgulho no vosso povo, pois o vosso combate é também o nosso combate, pela Democracia, pela Liberdade e pelos Direitos Humanos. Obrigado pela lição que têm dado ao Mundo”.