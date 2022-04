Zelensky felicita Macron e antecipa "vitórias comuns"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, felicitou hoje o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, pela reeleição nas eleições presidenciais, defendendo que avançarão ambos para "vitórias comuns".

Numa mensagem na rede social Twitter, Zelensky felicitou Macron, "um verdadeiro amigo da Ucrânia, pela sua reeleição".

"Desejo-lhe sucesso para o bem do seu povo. Agradeço o seu apoio e estou convencido de que avançaremos juntos para novas vitórias comuns. Por uma Europa forte e unida!", escreveu o Presidente do país invadido há dois meses por tropas russas.

Macron e Zelensky já se encontraram várias vezes desde o início da invasão, a 24 de fevereiro, e a França enviou para a Ucrânia armas no valor de pelo menos 100 milhões de euros, como mísseis anti-tanque e sistemas de artilharia.

O centrista Emmanuel Macron foi hoje reeleito Presidente de França, obtendo 56,10% dos votos na segunda volta das eleições, contra 43,90% de Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita, segundo resultados oficiais parciais, quando estão apurados 87% dos votos dos eleitores inscritos.

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, o centrista Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine Le Pen, ou seja com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições de hoje.