Intendente Isaque Chaves pretende dar atenção a "questões que têm na Região uma particular gravidade"

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, o recém-nomeado responsável pelo Gabinete Coordenador de Segurança da Região Autónoma da Madeira, Intendente da PSP Isaque Figueira Chaves.

Neste encontro o Intendente Isaque Chaves expôs as prioridades da sua missão. Pretende dar atenção "a questões que têm na Região uma particular gravidade, como a sinistralidade rodoviária ou o crime de violência doméstica, bem como a acções no âmbito do apoio das forças de segurança à Protecção Civil", refere nota enviada à redacção.