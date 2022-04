Polícia investiga novo tiroteio no metro de Nova Iorque mas sem registo de feridos

A polícia de Nova Iorque está a investigar um novo tiroteio ocorrido hoje de madrugada no metro daquela cidade norte-americana, mas sem registo de feridos, dias depois de ter ocorrido um incidente de contornos quase idênticos.

Segundo os meios de comunicação social locais, o tiroteio aconteceu na linha 4 do metro nova-iorquino por volta das 00:50 locais (04:50 em Lisboa).

As autoridades policiais ainda não conseguiram precisar o local exato onde ocorreu o incidente, mas admitem que terá acontecido perto da estação localizada na Burnside Avenue, onde foram encontradas várias cápsulas de bala.

Os suspeitos serão, segundo relatos recolhidos no local, um homem e uma mulher, com cerca de 20 anos e de origem hispânica, que estão em fuga.

Embora estivessem passageiros no metro no momento do tiroteio, as autoridades informaram que ninguém ficou ferido.

Este incidente acontece dias depois do metro nova-iorquino, mais especificamente no bairro de Brooklyn, ter sido cenário de um outro tiroteio.

Na terça-feira de manhã, um homem lançou granadas de fumo e disparou dezenas de tiros num comboio cheio de passageiros, em plena hora de ponta, atingindo dez pessoas, nenhuma das quais gravemente.

Outras 13 pessoas ficaram feridas por inalação de fumo.

O suspeito do tiroteio, Frank James, de 62 anos, foi detido em Manhattan na quarta-feira, um dia após o ataque.

Foi colocado em prisão preventiva sem fiança, depois de o Ministério Público ter afirmado que o homem aterrorizou "a cidade inteira".

Enquanto os investigadores continuam a tentar descobrir o motivo do ataque, Frank James é agora acusado de um crime federal de terrorismo, categoria em que se incluem os ataques violentos em redes de transportes públicos.

Não existe qualquer indício que o ligue a organizações terroristas, internacionais ou domésticas, neste momento, indicaram as autoridades.