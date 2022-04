Explosão a bordo de petroleiro perto de Hong Kong causa um morto e seis feridos

Uma explosão a bordo de um petroleiro a 300 quilómetros a leste da costa de Hong Kong, na China, causou um morto e seis feridos, adiantaram hoje as autoridades.

As autoridades receberam o alerta para a explosão por volta das 04:05 (08:05 em Lisboa), não tendo as causas ainda sido apuradas, disse um porta-voz do Governo.

Um avião e dois helicópteros foram enviados para resgatar os sete membros da tripulação do petroleiro Chang Yi feridos na explosão, mas à chegada um deles estava morto, referiram as autoridades, citadas pela agência AFP.

Três homens de nacionalidade indonésia, com cerca de 30 anos, ficaram gravemente feridos, tendo um deles sofrido queimaduras de segundo grau em 30% do corpo.