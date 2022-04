Tripulantes resgatados de veleiro a oeste da ilha de S. Miguel

Quatro tripulantes foram resgatados de um veleiro que estava a navegar a 88 quilómetros, a oeste de São Miguel, nos Açores, enquanto outros dois optaram por permanecer na embarcação, que teve de ser rebocada, informou hoje a Marinha.

Num comunicado enviado às redações aquela entidade explica que os seis tripulantes de "nacionalidade polaca" seguiam a bordo do veleiro "HERA", com bandeira de Portugal, que "se encontrava a navegar a cerca de 55 milhas náuticas, o equivalente a 88 quilómetros, a oeste da ilha de São Miguel".

Dos seis tripulantes quatro foram resgatados ao final da tarde de sexta-feira pelo navio da Marinha Portuguesa "Setúbal", tendo "dois optado por se manterem a bordo do veleiro para auxílio da manobra de reboque", lê-se no comunicado.

"O navio da Marinha acompanhou o reboque do veleiro até ao Porto de Ponta Delgada", na ilha de São Miguel, de forma "a garantir a salvaguarda dos dois tripulantes que se encontravam a bordo", em virtude das "condições meteorológicas adversas que se faziam sentir".

A operação de salvamento ficou concluída ao início da tarde de hoje "com o desembarque de todos os tripulantes" do veleiro no porto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, segundo adiantou a Marinha.

Toda esta operação foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o navio NRP (Navio da República Portuguesa) "Setúbal".