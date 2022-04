Capitania do Porto do Funchal emite aviso de má visibilidade

A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta manhã aviso de má visibilidade na sequência do agravamento previsto para a noite nas condições de visibilidade, tendo por base a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 06:00 horas locais de 25 de Abril, referente ao Arquipélago da Madeira. Recomenda por isso aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

Eis a previsão para as condições de vento, visibilidade e ondulação:

Vento: Quadrante W fraco a bonançoso, tornando-se S/SW bonançoso a moderado a partir do final da manha, por vezes fresco, por vezes muito fresco, a partir do meio da noite. Visibilidade: Visibilidade boa a moderada, tornando-se moderada a fraca, por vezes má, a partir da noite.

Ondulação: - Costa Norte: Ondas NW 1,5 a 2,5 M, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 M. - Costa Sul: Ondas quadrante W 1 a 2M.