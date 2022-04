Motociclista ferido em choque com automóvel em Santo António

Uma colisão entre uma motorizada e um automóvel, ocorrida esta tarde na Estrada da Eira do Serrado, em Santo António, resultou num ferido ligeiro. A vítima, o motociclista, além de algumas escoriações, queixava-se de um membro inferior. Foi socorrido e transportado às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram para o local uma ambulância de socorro e respectiva tripulação.