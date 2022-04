Courtney Dauwalter é a grande vencedora do MIUT 2022

A norte-americana Courtney Dauwalter, com o peitoral 51, cortou há instantes a meta da prova rainha do Madeira Island Ultra Trail (MIUT), sagrando-se assim a grande vencedora feminina da edição 2022.

Depois de ter largado da linha de partida, pela meia-noite na vila do Porto Moniz, a atleta da equipa ‘Salomon’’ veio festejar o título de campeã, o segundo na sua carreira, na cidade de Machico, após 14:40.35 horas de corrida ao longo de um percurso de 115 quilómetros , batendo assim o tempo recorde alcançado, em 2016, pela francesa Caroline Chaverot, com o tempo de 15:00.55 horas.

Esta é a maior edição de sempre do MIUT, com um total de 3.212 atletas, oriundos de 60 países, fazendo desta uma das competições desportivas de maior cartaz da promoção da Madeira.

Neste 13.º ano do ultra trail regional, a competição compõe-se por cinco distâncias: a prova principal de 115 km (entre Porto Moniz e Machico, que arrancou à meia-noite de sábado), a etapa de 85 km (entre São Vicente e Machico, que teve início às 7 horas da manhã), a de 60 km (entre a Boaventura e Machico, com arranque pelas 8 horas), a de 42 km (entre o Monte e Machico, que se iniciou às 11 horas) e a de 16 km (entre o Porto da Cruz e Machico, com início às 7 horas).