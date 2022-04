Acidente em cadeia resultou num ferido ligeiro

O acidente em cadeia ocorrido esta manhã na Via Rápida (VR1) na zona de Santa Rita, em São Martinho, acabou por resultar num ferido ligeiro. A vítima, uma jovem ocupante de um dos quatro veículos envolvidos no acidente que ‘entupiu’ o trânsito em hora de ponta, queixava-se de dores no ombro e foi transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça em ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O choque ocorrido na faixa da esquerda (ultrapassagem) da subida de Santa Rita, além dos danos materiais e da mazela física no único ferido que terá resultado, provocou também um grande congestionamento no trânsito, que acabou num engarrafamento que se estendeu até ao nó de Câmara de Lobos.