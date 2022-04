Casa da Madeira nos Açores recebe dirigentes e atletas do Marítimo

A Casa da Madeira nos Açores (CMA) irá receber na sua sede, na próxima sexta-feira, dia 22 de Abril, pelas 19 horas, os dirigentes e atletas do Club Sport (CS) Marítimo.

A visita da comitiva 'verde-rubra' antecede o jogo com o Santa Clara, que irá realizar-se no sábado, dia 23 de Abril, pelas 17 horas, no Estádio de São Miguel.

A CMA irá ainda levar ao Estádio de São Miguel uma centena de madeirenses e familiares, residentes nos Açores, para apoiar a equipa madeirense. Uma iniciativa apoiada pelo clube.

O Marítimo chega aos Açores depois de uma expressiva vitória, 4-0, frente ao Boavista, a primeira ao final de quatro jornadas, que lhe valeu a subida subir ao sétimo posto da I Liga de futebol, com 36 pontos, passando o Paços de Ferreira, que possui os mesmos pontos.