Diálogo entre o Irão e a Arábia Saudita retomado em Bagdade

O diálogo entre o Irão e a Arábia Saudita foi retomado em Bagdade, após uma "suspensão" das conversações entre as duas potências regionais rivais, disse hoje à AFP um alto responsável do Governo iraquiano.

"As conversações foram retomadas na passada quinta-feira em Bagdade", avançou a fonte, sob condição de anonimato, sem avançar mais detalhes.

A agência de notícias iraniana Nournews, considerada próxima do Conselho Nacional de Segurança, confirmou a realização de uma reunião, que contou com a presença de "altos responsáveis do secretariado do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão e do chefe dos serviços secretos sauditas".

"Está prevista a realização de uma reunião conjunta entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países num futuro próximo", adiantou a Nournews, evocando uma "atmosfera positiva na recente reunião que suscitou esperanças de retomar as relações bilaterais".

A Arábia Saudita sunita e o Irão xiita cortaram laços em 2016, depois de manifestantes terem atacado missões diplomáticas sauditas na República Islâmica, após a execução por Riade de um clérigo xiita.

As duas potências rivais, que se acusam mutuamente de desestabilizar o Médio Oriente, manifestaram, no entanto, a sua vontade de superar as suas diferenças e iniciaram negociações tornadas públicas pela primeira vez em abril de 2021.

As conversações que começaram quinta-feira são a quinta ronda de negociações no Iraque, um país que faz fronteira com o Irão e a Arábia Saudita, refere a agência de notícias francesas AFP.

Em Março, a imprensa iraniana noticiou a "suspensão" do diálogo depois de Riade ter anunciado a execução de 81 pessoas por crimes "relacionados com terrorismo", incluindo homens ligados aos rebeldes Houthi no Iémen, apoiados pelo Irão na sua guerra contra as forças governamentais apoiadas por Riade.

No início de Março, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, defendeu uma política de "coexistência" com o Irão. Uma declaração saudada então pelo chefe da diplomacia iraniana Hossein Amir-Abdollahian, que tinha visto nela uma "vontade" de Riade de restabelecer laços com o seu país.

Em meados de Abril, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraquiano, Fouad Hussein, afirmou esperar que possam "dar mais passos neste diálogo para transformar estas reuniões fechadas (...) em discussões diplomáticas à plena vista de todos".