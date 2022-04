Putin e príncipe herdeiro saudita avaliam positivamente OPEP+

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, elogiaram hoje o trabalho e o formato da OPEP+, informou a Presidência russa.

"Foi dada uma avaliação positiva ao trabalho conjunto no formato OPEP+, que visa garantir a estabilidade do mercado petrolífero mundial", lê-se num comunicado emitido pelo Kremlin, no qual é especificado que Putin e Bin Salman conversaram via telefone por iniciativa do príncipe saudita.

A OPEP+ é o nome dado à aliança entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros países parceiros, entre os quais a Rússia, que decidiu aliar-se à estrutura, mas sem a integrar oficialmente.

Putin e Bin Salman também abordaram questões de cooperação bilateral, incluindo económico-comerciais, e sublinharam a disponibilidade para continuar a desenvolver laços entre a Rússia e a Arábia Saudita.

"Da conversa resultou numa troca de pontos de vista sobre questões da agenda internacional, incluindo a situação em torno da Ucrânia e o acordo no Iémen", acrescenta o comunicado de imprensa.

Putin terá aproveitado a ocasião para parabenizar as autoridades e o povo da Arábia Saudita por ocasião do Ramadão, o mês sagrado dos muçulmanos.