Irão põe em dúvida entendimento para restaurar acordo nuclear de 2015

O Irão pôs hoje em dúvida que seja alcançado um entendimento para restaurar o acordo nuclear de 2015, algo pelo qual culpou os Estados Unidos.

"Realmente não sabemos se vamos chegar a um acordo ou não", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios estrangeiros do Irão, Said Khatibzade, na conferência de imprensa semanal.

O diplomata voltou a culpar os Estados Unidos pelo "impasse".

"Os Estados Unidos ainda não demonstraram a vontade necessária", disse o porta-voz, alertando que a "janela de oportunidade [para fechar o negócio] não ficará aberta para sempre".

Apesar disso, Khatibzade enfatizou que Teerão "está disposto a fechar um bom acordo".

As negociações em Viena entre o Irão e a Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China, com a participação indireta dos Estados Unidos, para restauração do pacto nuclear de 2015, estão paradas desde meados de março.

Depois de quase um ano de diálogo, tudo parecia indicar que o acordo estava prestes a ser fechado, mas primeiro surgiram exigências russas e agora parece haver diferenças inconciliáveis entre Teerão e Washington.

Nas últimas semanas, o Irão reiterou várias vezes que o levantamento das sanções contra a Guarda Revolucionária é um dos pontos mais importantes para fechar um acordo.

O acordo nuclear limitou o programa atómico iraniano, em troca do levantamento das sanções, mas em 2018 o então presidente dos EUA, Donald Trump, abandonou-o e reimpôs sanções ao Irão.

Teerão respondeu um ano depois, aumentando os seus esforços nucleares e enriquecendo urânio.