Madeira perde meia-final do Torneio Interassociações na catergoria Sub-16 feminina

A Madeira perdeu hoje a meia-final do Torneio Interassociações na categoria Sub-16 feminina, frente a Braga, por 2-1. Carolina Ferreira marcou aos 11 minutos num grande remate do meio-campo de Braga. Braga empatou perto do intervalo. A reviravolta consumou-se a três minutos do fim com golo de penalti.

O nove inicial da selecção da Associação de Futebol da Madeira foi composto por Carolina Rodrigues, Samanta Freitas, Regina Fernandes, Catarina Silva, Carolina Nunes, Inês Ornelas, Lara Pestana, Carolina Rodrigues.

Depois do jogo, a Seleção da Madeira tirou uma foto com a equipa técnica nacional, onde se incluem Francisco Neto (selecionador nacional), José Paisana (treinador da selecção nacional de Sub-19) e Marisa Gomes (treinadora nacional).

A Seleção da Madeira disputará amanhã o 3.º lugar do torneio em jogo com Lisboa. O jogo está marcado para as 10h00, no Campo Municipal de Fornos de Algodres.