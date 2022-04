Grupo Sousa apoia projecto solidário do Rotary Club de Sines em Cabo Verde

O Grupo Sousa é um dos parceiros do projecto 'Criar Sorrisos em Mindelo', do Rotary Club de Sines, que visa apoiar as populações carenciadas daquela cidade cabo-verdiana.

A assinatura do protocolo de cooperação entre o Rotary Club de Sines, a Transportes Os Três Mosqueteiros (outro dos parceiro destas incitava) e o Grupo Sousa foi oficializada na passada quinta-feira, 14 de Abril, na sede do Rotary Club de Sines.

Numa acção de solidariedade com o Rotary Club do Mindelo, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, o Rotary Club de Sines desenvolveu uma campanha de recolha e entrega de bens não perecíveis tais como: roupas de adulto e criança, brinquedos, material escolar e livros, artigos para a casa, entre outros.

O Grupo Sousa assegurará, através do seu armador GS LINES, o transporte marítimo do contentor de 40 pés com os bens doados para o Mindelo, cabendo à Transportes Os Três Mosqueteiros o seu transporte rodoviário em Portugal Continental.

O Rotary Club do Mindelo fará a atribuição dos bens doados a famílias locais necessitadas, de "forma a contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida e bem-estar".

Na cerimónia de assinatura do protocolo estiveram presentes, João Miguel Raposo, presidente do Rotary Club de Sines, Belarmino Teixeira Hilário, presidente da Transportes Os Três Mosqueteiros e Pedro Amaral Frazão, administrador & CSO do Grupo Sousa.