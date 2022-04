"Visita significativa" para constatar os problemas da Madeira ao nível dos transportes e do turismo

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, recebeu esta tarde, na Quinta Vigia, uma delegação da Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu, liderada pelo eurodeputado Marian-Jean Marinescu, que se encontra na Madeira para fazer um balanço das necessidades de recuperação desta região ultraperiférica.

À comunicação social, o governante disse ser uma "visita significativa" porque a melhor forma de conhecer os problemas das regiões ultraperiféricas é no local. Uma "Europa coesa" deve permitir que os seus cidadãos se desloquem de forma acessível. 4.8 milhões de cidadãos vivem nestas regiões, que permitem que a Europa alargue a sua presença no espaço mundial.

Albuquerque lamentou o facto de a Madeira ter ficado de fora da rede transeuropeia de transportes, assim como pela lacuna de transporte de pessoas e bens via marítima com o território continental.

O Chefe de Delegação, o eurodeputado Marian-Jean Marinescu (PPE, Roménia), explicou que a visita enquadra-se na importância das regiões ultraperiféricas e dos dossiers que a Comissão tem em mãos. Aproveitou para dizer que a estrutura europeia tem conferido mais segurança aos países que a integram.

Nesta visita, o eurodeputado romeno faz-se acompanhar pelas madeirenses Claúdia Monteiro de Aguiar (PPE, Portugal) e Sara Cerdas (S&D, Portugal), bem como por Vera Tax (S&D, Países Baixos), Josianne Cutajar (S&D, Malta) e Marco Campomenosi (ID, Itália).

Nesta que é a primeira missão após a pandemia da Covid-19, os representantes da Comissão dos Transportes e do Turismo vão reunir ainda com associações comerciais e empresas madeirenses de transportes e de turismo para debater os desafios que estes sectores enfrentam e as oportunidades de recuperação.

Vão também visitar projectos financiados pela União Europeia no porto do Funchal, com vista à recolha de informação sobre o âmbito e as opções que a UE está a oferecer para apoiar o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas.