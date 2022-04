CPCJ assinala Abril como Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Funchal, em conjunto com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, e em colaboração com o Município do Funchal e outras entidades de primeira linha, pretende assinalar o mês de Abril como Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, através da campanha 'LAÇO AZUL'.

Sendo a protecção das crianças responsabilidade de toda a comunidade, a CPCJ do Funchal, pretende consciencializar a sociedade para o despertar e importância da prevenção dos maus tratos na infância.

Assim, amanhã, dia 19 de Abril, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir das 14 horas, vai realizar-se uma conferência neste sentido.

Também no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias, estarão expostos os trabalhos elaborados pelas crianças dos estabelecimentos de ensino do concelho do Funchal.

A celebração incluída no Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças do Funchal terá como slogan: 'SEREI O QUE ME DERES...QUE SEJA AMOR'.